L' Humanitas riceve tre Bollini Rosa dalla fondazione Onda

27 nov 2025

Nel corso di una cerimonia ufficiale che si è svolta a Roma, al Ministero della Salute, Fondazione Onda ETS, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato a 370 ospedali italiani i Bollini Rosa per il biennio 2026-2027. Tra questi anche Humanitas Istituto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

humanitas riceve tre bolliniL'Humanitas riceve tre "Bollini Rosa" dalla fondazione Onda - Il network Bollino Rosa è uno strumento di orientamento che supporta le donne nella scelta consapevole dell'ospedale per accedere a percorsi di prevenzione, diagnosi e cura in ottica di genere, permet ... Scrive cataniatoday.it

