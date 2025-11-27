L' Humanitas riceve tre Bollini Rosa dalla fondazione Onda
Nel corso di una cerimonia ufficiale che si è svolta a Roma, al Ministero della Salute, Fondazione Onda ETS, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato a 370 ospedali italiani i Bollini Rosa per il biennio 2026-2027. Tra questi anche Humanitas Istituto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
