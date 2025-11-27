Lezioni di Creatività Contemporanea ultimo appuntamento con Vincenzo Castaldo direttore creativo di Pomellato

La rassegna Lezioni di Creatività Contemporanea arriva al suo ultimo incontro domenica 30 novembre 2025, alle 19.30. Nata dalla collaborazione tra la direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, la Fondazione De Sanctis e la Fondazione Musica per Roma, chiude il ciclo dei cinque appuntamenti con un protagonista del design del gioiello: Vincenzo Castaldo, direttore creativo di Pomellato. Un dialogo sulla visione creativa. Sul palco dell’Auditorium, Castaldo dialogherà con Angelo Piero Cappello, direttore generale Creatività contemporanea del Mic, condividendo con il pubblico la sua visione, il suo percorso e il modo in cui moda, design e artigianato si intrecciano nel suo lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

