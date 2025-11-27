Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi
Un'occasione per conoscere da vicino la pratica dello Yoga e scoprirne i benefici. Lunedì 1° dicembre, al Centro di Cultura Rishi, in via Salvatore Bono 19 (traversa di via Sampolo) a Palermo, è in programma una lezione gratuita di Yoga per principianti, riservata a chi si vuole accostare a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il ti invita a una lezione gratuita dedicata a chi si avvicina per la prima volta allo Yoga Quando: ` Orario: : - facebook.com Vai su Facebook
Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi - Il post dal titolo: «Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi è apparso 1 mese fa sul quotidiano online palermotoday. Lo riporta mondopalermo.it
Yoga, lezione gratuita per tutti al parco di Redona - La scuola LAFONTE trasforma in una lezione nel verde aperta a tutti l’ultima pratica dell’anno dei corsi di Yoga. Segnala bergamonews.it
Lezione gratuita di Hatha yoga con Carla Nataloni - Sabato 31 gennaio, alle 18,15, presso l'UPTER di Setteville (via Carlo Todini 91) l'associazione Guidonia Big Bang ospita l'insegnante Carla Nataloni per una lezione gratuita di Hatha yoga della ... Scrive romatoday.it