Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'occasione per conoscere da vicino la pratica dello Yoga e scoprirne i benefici. Lunedì 1° dicembre, al Centro di Cultura Rishi, in via Salvatore Bono 19 (traversa di via Sampolo) a Palermo, è in programma una lezione gratuita di Yoga per principianti, riservata a chi si vuole accostare a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura rishi

© Palermotoday.it - Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi

Leggi anche questi approfondimenti

Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi - Il post dal titolo: «Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi è apparso 1 mese fa sul quotidiano online palermotoday. Lo riporta mondopalermo.it

Yoga, lezione gratuita per tutti al parco di Redona - La scuola LAFONTE trasforma in una lezione nel verde aperta a tutti l’ultima pratica dell’anno dei corsi di Yoga. Segnala bergamonews.it

Lezione gratuita di Hatha yoga con Carla Nataloni - Sabato 31 gennaio, alle 18,15, presso l'UPTER di Setteville (via Carlo Todini 91) l'associazione Guidonia Big Bang ospita l'insegnante Carla Nataloni per una lezione gratuita di Hatha yoga della ... Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lezione Gratuita Yoga Principianti