Lezione del passato ancora attuale | Dopo l’alluvione opere efficaci Si proceda così anche per il ponte
Ci sono eventi che restano impressi nella mente di chi li ha vissuti sulla propria pelle. A Lodi possono essere contati sulle dita di una mano. Ma tra questi, uno in particolar modo continua a riaffiorare nitido anche a distanza di due decenni: la grande piena del fiume Adda che, nella notte tra il 26 e il 27 novembre 2002, ruppe gli argini e mise in ginocchio interi quartieri della città. Come ogni anno, il presidente del C.Al.Lo (Comitato Alluvionati Lodi) Domenico Ossino torna a ricordare l’alluvione e quelle ore drammatiche in una lettera aperta che intreccia memoria, responsabilità e un appello alla trasparenza nelle scelte legate alla sicurezza idraulica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
