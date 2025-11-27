L’ex Stellone | Contro gli umbri giornata storta

Il Picchio nel prossimo turno di campionato programmato ritroverà la Vis Pesaro dell’ex Stellone. Il tecnico nel match contro l’ Ascoli non sarà in panchina in virtù delle due giornate di squalifica rimediate dopo la gara persa 2-1 a Perugia. Contro i bianconeri l’allenatore romano spera di tornare a conquistare i tre punti. "Abbiamo fatto un buon primo tempo – ha commentato al termine dell’incontro con gli umbri –. Siamo andati in vantaggio, ma a conti fatti è meritata la vittoria del Perugia". "Non è stata – continua Stellone – una grande partita da parte nostra. I meriti vanno agli avversari che hanno creato più azioni e non hanno mai mollato nonostante lo svantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

