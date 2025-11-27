L' ex rettore tradito dalla passione equina i retroscena dell' inchiesta sui rimborsi galoppanti all' Università

Una passione per i cavalli che si trasforma in un salto mortale per i conti dell'Università di Messina. È quanto emerge dall'ordinanza di settecento pagine, che descrive un intreccio familiare, societario e accademico in cui viaggi, partecipazioni a gare ippiche in Italia e all'estero nonché.

