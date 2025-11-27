L'ex ciclista Fontanelli | Ho scoperto di avere il Parkinson perché il mio orologio non si caricava

Fanpage.it | 27 nov 2025

Fabiano Fontanelli, ex compagno di squadra di Marco Pantani, racconta come ha scoperto di avere la malattia di Parkinson: "L'orologio continuava a non funzionare, a quel punto notai una cosa a cui fino ad allora non avevo mai fatto caso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

