L'ex ciclista Fontanelli | Ho scoperto di avere il Parkinson perché il mio orologio non si caricava
Fabiano Fontanelli, ex compagno di squadra di Marco Pantani, racconta come ha scoperto di avere la malattia di Parkinson: "L'orologio continuava a non funzionare, a quel punto notai una cosa a cui fino ad allora non avevo mai fatto caso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
FONTANELLI "DA PANTANI AL PARKINSON". Il libro di Fabiano Fontanelli, amico e gregario storico del Pirata."Trentasette volte Fontanelli" (Bacchilega editore) scritto con Normanno Bartoli. "Non abbattersi mai" è questo il mantra del ciclista residente a Imo - facebook.com Vai su Facebook
Fabiano Fontanelli, da Pantani al Parkinson: “Il mio più grande sogno oggi è tornare in bici” Vai su X
L’ex ciclista Fontanelli: “Ho scoperto di avere il Parkinson perché il mio orologio non si caricava” - Fabiano Fontanelli, ex compagno di squadra di Marco Pantani, racconta come ha scoperto di avere la malattia di Parkinson: "L'orologio continuava a ... Da fanpage.it
Fabiano Fontanelli, da Pantani al Parkinson: “Il mio più grande sogno oggi è tornare in bici” - L’ex gregario del Pirata, 37 vittorie in carriera, racconta la sua carriera e la malattia che l’ha colpito giovanissimo ... Lo riporta repubblica.it
FONTANELLI RACCONTA: IL MIO VIAGGIO DA PANTANI AL PARKINSON - Quella di Fabiano Fontanelli è una storia che merita di essere raccontata e ora lo fa lo stesso ex ciclista romagnolo, in coppia con il giornalista Normanno Bartoli. Da tuttobiciweb.it