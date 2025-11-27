L’ex chiesa restaurata San Carlo de’ Barnabiti apre alle eccellenze

Dopo oltre un decennio riapre a Firenze, in Santo Spirito, l’ex chiesa San Carlo dè Barnabiti. Ieri il taglio del nastro con la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli. Uno spazio che sarà destinato alle realtà del territorio, sia alle eccellenze dell’ artigianato che alle associazioni, che potranno presentare le loro proposte grazie a un’apposita ‘call for ideas’ attiva da domani fino al 19 gennaio. Successivamente partirà il percorso partecipativo e di ascolto del Quartiere 1. "L’ex chiesa di san Carlo dè Barnabiti è un luogo dalla storia importante, finalmente recuperato, restaurato e restituito alla città: partirà infatti un avviso proprio per consentire alle associazioni e alle realtà del territorio di usufruire di questi spazi, mettendo in campo progetti e idee – afferma la sindaca Sara Funaro – Prende il via un percorso di partecipazione al quale teniamo particolarmente, risultato del lavoro di squadra dell’assessorato allo Sviluppo economico e del Quartiere 1 perché questo possa essere sia luogo di valorizzazione delle eccellenze dell’ artigianato sia spazio vocato alle tante realtà associative del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

