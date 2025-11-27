Lewis Hamilton | Non voglio dare valutazioni sul mio primo anno in Ferrari guardiamo avanti

Non è stata la stagione dei sogni per Lewis Hamilton in Ferrari. Il pilota britannico avrebbe sperato in un percorso molto diverso nel Mondiale 2025 di F1, ma lo scarso feeling con la vettura e le difficoltà nel trovare la chimica col team spiegano i risultati poco gratificanti in questo campionato. Dopo aver concluso all’ottavo posto a Las Vegas, partendo dall’ultima posizione, il ferrarista spera che in Qatar, sede del penultimo week end dell’annata, ci siano riscontri migliori. “ Non voglio dare valutazioni su questo primo anno in Ferrari, penso soltanto guardare avanti. Credo che i risultati parlino chiaro, però abbiamo alcuni aspetti positivi da cogliere per guardare avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lewis Hamilton: “Non voglio dare valutazioni sul mio primo anno in Ferrari, guardiamo avanti”

