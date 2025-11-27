Lewandowski-Milan decisione presa | il bomber l’ha già comunicato
Le parole del bomber sono fin troppo chiare: ora Robert Lewandowski può davvero diventare un giocatore del Milan. Robert Lewandowski è all’ultimo anno di contratto con il Barcellona e tutto lascia pensare che i blaugrana non proporranno alcun rinnovo al bomber polacco. La carta d’identità (37 anni) non gioca a favore dell’ex Bayern Monaco e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Lewandowski, l'occasione d'oro per il Milan a parametro zero #Lewandowski #Milan #Calciomercato #FreeAgent #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Lewandowski: impossibile a gennaio, i rossoneri ci provano per l'estate Vai su X
Lewandowski-Milan, decisione presa: il bomber l’ha già comunicato - Le parole del bomber sono fin troppo chiare: ora Robert Lewandowski può davvero diventare un giocatore del Milan. Riporta calcionews24.com
Calciomercato Milan, ecco le ultime novità su Lewandowski e sulla trattativa in casa rossonera per la punta - Calciomercato Milan: Lewandowski possibile obiettivo, ma il Barcellona prepara la successione Il Calciomercato Milan potrebbe arricchirsi di una clamorosa opportunità: Robert Lewandowski, attaccante p ... Come scrive calcionews24.com
Fabrizio Romano: "Ribadisco che Lewandowski a gennaio non va via" - Lewandowski, forte attaccante del Barcellona, ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026: una situazione che ha attirato l'attenzione di diversi club, tra cui anche il Milan. Da milannews.it