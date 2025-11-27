Leva obbligatoria Crosetto | ‘porterò ddl in Cdm e Parlamento’
ROMA, 27 NOV – “Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Se lo deciderà il Parlamento sì. Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
