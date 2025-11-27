Leva militare ecco come funziona la Naja negli altri Paesi e dove è obbligatoria

La proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto di reintrodurre la leva nel nostro Paese sta facendo molto discutere. La sinistra parlamentare si è detta contraria, nonostante il ministro abbia sottolineato che l'intenzione è quella di realizzare " una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole ". L'Italia non sarebbe comunque il primo e unico Paese, nel caso passasse, ad avere una leva obbligatoria, perché proprio in conseguenza del cambiamento degli assetti geopolitici sono sempre di più quelli che stanno optando per questa soluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

