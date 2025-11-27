Leva efficace per generare crescita e alimentare il business nel tempo
FIRENZE Reinventarsi sì, ma come? I dati della XXVIII edizione della PwC Annual Global Ceo Survey, confermano l’efficacia di alcune strategie di reinvention e forniscono anche esempi concreti di strade di successo. Per esempio, ci sono imprese manifatturiere che hanno introdotto servizi in abbonamento per prodotti tradizionali, generando ricavi ricorrenti e migliorando la fidelizzazione, o operatori sanitari che hanno sviluppato piattaforma digitali per caregiver, intercettando un bisogno emergente e ampliando il proprio mercato. Si registrano anche aziende del settore telecomunicazioni che hanno convertito i propri dati in un servizio vendibile, triplicando i ricavi rispetto ai servizi core. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
#CircularityInPractice Nel panel “ETS inclusion of the waste sector”, Mette Quinn (DG CLIMA) indica l’ingresso dei rifiuti nell’ETS come potenziale leva di decarbonizzazione. L’eurodeputata @letiziamoratti evidenzia che lo scenario economico post-2020 è ca Vai su X
L’IA non è più una prospettiva futura: può diventare una leva concreta di crescita per le PMI italiane. Per trasformare il potenziale tecnologico in risultati reali servono strumenti semplici e scalabili, formazione mirata e un contesto favorevole all’innovazione. - facebook.com Vai su Facebook
Leva efficace per generare crescita e alimentare il business nel tempo - I dati della XXVIII edizione della PwC Annual Global Ceo Survey, confermano l’efficacia di alcune strategie di reinvention e forniscono anche esempi concreti di strad ... Da lanazione.it
Carioca: l’innovazione digitale come leva strategica di crescita - Nel panorama competitivo attuale, la trasformazione digitale rappresenta un cambiamento di mentalità organizzativa che coinvolge l’intera struttura aziendale. Segnala datamanager.it
Il commento / Risparmio, la leva della crescita - È stato un contributo importante, quello dato ieri, per la diffusione di una rinnovata cultura del risparmio, innanzitutto dall'illuminante discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Riporta ilmessaggero.it