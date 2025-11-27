Leva efficace per generare crescita e alimentare il business nel tempo

Lanazione.it | 27 nov 2025

FIRENZE Reinventarsi sì, ma come? I dati della XXVIII edizione della PwC Annual Global Ceo Survey, confermano l’efficacia di alcune strategie di reinvention e forniscono anche esempi concreti di strade di successo. Per esempio, ci sono imprese manifatturiere che hanno introdotto servizi in abbonamento per prodotti tradizionali, generando ricavi ricorrenti e migliorando la fidelizzazione, o operatori sanitari che hanno sviluppato piattaforma digitali per caregiver, intercettando un bisogno emergente e ampliando il proprio mercato. Si registrano anche aziende del settore telecomunicazioni che hanno convertito i propri dati in un servizio vendibile, triplicando i ricavi rispetto ai servizi core. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

