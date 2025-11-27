L’Europa ci chiede stabilità politica

Roma, 27 novembre 2025 – Al netto di tutti gli opportunismi incrociati e delle reciproche accuse parte ormai del teatro della politica, la riapertura del dibattito sulla legge elettorale non è un male. La scelta kamikaze di Enrico Letta che nel 2022 decise di andare da solo regalò i collegi uninominali al centrodestra e mascherò il difetto di fondo, enorme, della legge in vigore allora e adesso, il Rosatellum, ossia l’incapacità di garantire stabilità. Condizione che negli anni è diventata sempre più necessaria, come ci ha ricordato proprio ieri il vice presidente della Bce, Luis De Guindos. Con i maggiori paesi europei in preda a continui scossoni, pensiamo alla Francia, alla Spagna, alla stessa Germania del dopo-Merkel, ecco in un’Europa così la stabilità italiana è particolarmente apprezzata al punto da avere un risvolto economico positivo, come si è visto nel rendimento dei titoli di stato, mai bassi come adesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

