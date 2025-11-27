L’Europa cerca una linea dura contro la guerra ibrida russa

L’Europa sta iniziando a valutare possibili ritorsioni contro la Russia in risposta all’ondata di attacchi ibridi che sta investendo il continente. Secondo quanto riportato da Politico, diversi governi europei starebbero infatti discutendo opzioni che fino a poco tempo fa sarebbero apparse eccessive o addirittura provocatorie, da operazioni cyber di carattere offensivo contro obiettivi russi ad attribuzioni accelerate degli attacchi ibridi direttamente al Cremlino e persino ad esercitazioni militari “a sorpresa” sotto l’egida Nato lungo il fianco orientale dell’Alleanza. Un cambio di passo che sembra emerge anche nel vocabolario scelto da esponenti di punta dell’elites europea. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Europa cerca una linea dura contro la guerra ibrida russa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Napoli cerca nuovi talenti in giro per l'Europa: l'ultima idea porta in Ungheria - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina. L' #Europa cerca punti di incontro sul #pianodipace #Usa. A #Ginevra diplomazie al lavoro. Lunedì vertice dei 27 in #Africa. Apertura di #Trump dopo l'ultimatum. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23novembre Vai su X

Italiani presunti irregolari finiranno a Guantanamo. Anche i sostenitori della linea dura dovrebbero ammettere che si sta esagerando - Gli italiani giudicati presunti immigrati clandestini verranno spediti a Guantanamo, la prigione usata dopo l’11 settembre trasformata da Trump in un centro di espulsione per gli irregolari. Secondo blitzquotidiano.it

Locate Varesino, 18enne aggredito a pugni e calci in stazione per la collanina d'oro: «linea dura» per i 5 della baby gang - Misure restrittive e linea dura contro cinque «maranza», ragazzini dai 14 ai 16 anni, accusati di aver picchiato e rapinato un 18enne ... Lo riporta milano.corriere.it