L’età della pensione salirà almeno a 70 anni in Italia | la previsione dell’Ocse

(Adnkronos) – L'età della pensione salirà a 70 anni per alcuni Paesi, tra cui l'Italia. La previsione è contenuta nel rapporto dell'Ocse sul panorama delle pensioni. "L'invecchiamento della popolazione è una sfida strutturale fondamentale per i paesi Ocse, con significative implicazioni economiche, fiscali e sociali'', spiega il Segretario Generale dell'Ocse, Mathias Cormann. "Viviamo più a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Mia Terra Azienda Agricola & Pensione Cavalli. SANTI SERRA · Con Poco. Perchè partecipare allo stage con @santiserracamps ? Vuoi imparare a lavorare in libertà? Vuoi risolvere le insicurezze e le paure del tuo cavallo? Salire sul van o saltare un fosso - facebook.com Vai su Facebook

Pensione più lontana, dal 2067 serviranno almeno 70 anni di età - Per chi si è affacciato da poco sul mercato del lavoro la prospettiva potrebbe tramutarsi in realtà nel 2067. Da ilmessaggero.it

Pensione a 64 anni con il Tfr: chi potrà beneficiarne e come funziona - L’ipotesi avanzata dalla Lega per la prossima Legge di Bilancio punta a introdurre una nuova via d’uscita dal lavoro: andare in pensione a 64 anni con almeno 25 anni di contributi, utilizzando il ... Si legge su ilgazzettino.it

In Ucraina almeno 24 persone sono state uccise in un bombardamento russo mentre ritiravano la pensione - Almeno 24 persone sono state uccise e 19 sono state ferite in un bombardamento russo mentre si trovavano in coda per ritirare la pensione presso un furgone del servizio postale ucraino a Yarova, una ... Come scrive ilpost.it