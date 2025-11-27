L' esplosione che ha squarciato Valmelaina Così Roma ricorda le vittime di via Ventotene

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ricorda le vittime della strage di via Ventotene. Ventiquattro anni fa l’esplosione che squarciò il silenzio di Valmelaina, la tranquillità del mattino e di un quartiere che, in una mattina che sembrava come tante, si ritrovò invece sotto una nube di fumo nera e una pioggia di detriti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

l esplosione che ha squarciato valmelaina cos236 roma ricorda le vittime di via ventotene

© Romatoday.it - L'esplosione che ha squarciato Valmelaina. Così Roma ricorda le vittime di via Ventotene

Leggi anche questi approfondimenti

I cittadini vogliono intitolare la piazza di Valmelaina alle vittime dell’esplosione del 2001 - Dare un nome alla piazza dell’ex mercato di Valmelaina intitolandola alle vittime dell’esplosione di via Ventotente. Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Ha Squarciato Valmelaina