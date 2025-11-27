L' esplosione che ha squarciato Valmelaina Così Roma ricorda le vittime di via Ventotene
Roma ricorda le vittime della strage di via Ventotene. Ventiquattro anni fa l’esplosione che squarciò il silenzio di Valmelaina, la tranquillità del mattino e di un quartiere che, in una mattina che sembrava come tante, si ritrovò invece sotto una nube di fumo nera e una pioggia di detriti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
