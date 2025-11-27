L’espansione del dominio di yuji migliora nel sequel di jujutsu kaisen
Le recenti evoluzioni nel mondo di Jujutsu Kaisen hanno acceso l’interesse dei fan, grazie all’uscita del sequel manga Jujutsu Kaisen Modulo. Questa nuova fase narrativa permette di approfondire aspetti ancora inediti della serie, soprattutto riguardo alla potenza sorprendente di alcuni techniques e a futuri sviluppi fondamentali. Al centro dell’attenzione vi sono le capacità di Yuji Itadori, in particolare la sua Espansione del Dominio, un elemento chiave nel suo arsenale. Nel presente approfondimento si analizza la natura di questa tecnica, il suo potenziale ancora inespresso e gli eventuali scenari futuri, con un focus sulle implicazioni per la serie e i personaggi coinvolti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
