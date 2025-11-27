L’errore ci fa evolvere l’illusione no Come ricostruire la fiducia nella scienza secondo Mantua

La scienza non esiste nel vuoto. Vive sempre dentro un patto sociale, spesso implicito, che tiene insieme ricercatori, istituzioni, cittadini, media e tecnologia. E ogni società rinegozia questo patto in modo diverso, secondo la propria storia, le proprie paure, i propri traumi collettivi. In questo rapporto, la paura gioca un ruolo decisivo. Durante la pandemia abbiamo visto come la paura possa generare comportamenti potenti: prudenza, ma anche chiusura, aggressività, disinformazione. Eppure la paura non è un errore, né un’emozione da rimuovere. È una funzione evolutiva fondamentale. Darwin lo aveva già intuito: non sopravvive la specie più forte, ma quella che percepisce meglio i rischi e si adatta più rapidamente. 🔗 Leggi su Formiche.net

