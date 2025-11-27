L' Eredità ma quante ne spara? | polemica prima del Triello

Marta, Marcello e Antonella i tre concorrenti che sono riusciti ad accedere al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, giovedì 27 novembre, su Rai 1. Qualche telespettatore, però, non è stato d'accordo col passaggio di Marta alla fase successiva del gioco. Prima di arrivare al Triello, infatti, Marta ha vinto una sfida con un'altra concorrente, Federica. "Meritava Federica. Marta fondamentalmente è fortunata #leredita", ha commentato per esempio un telespettatore su X. Un altro invece ha scritto: "#leredita Ma quante ne spara Marta prima di indovinare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

