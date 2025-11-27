L’eredità di Pippo Baudo è un caso | nessuno dei beneficiari l’ha ancora accettata Dubbi sul patrimonio
Roma, 27 novembre 2025 – Sono passati più di tre mesi dalla morte di Pippo Baudo, eppure nessuno dei suoi eredi ha ancora accettato la parte del patrimonio che gli spetta. A rivelarlo è il Fatto Quotidiano, ricordando che l' apertura del testamento del noto presentatore è avvenuta lo scorso 9 settembre nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, in provincia di Roma. Presenti, al momento della lettura, i figli Tiziana, nata dal matrimonio con Angela Lippi, e Alessandro, frutto della relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto nel 1996, e la storica assistente del conduttore Dina Minna, oltre agli avvocati dello stesso Baudo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
