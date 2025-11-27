Ancora una polemica attorno alla figura di Pippo Baudo. A far discutere è di nuovo l’eredità del mitico conduttore, scomparso la scorsa estate all’età di 89 anni. Nonostante il testamento sia stato aperto il 9 settembre scorso nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, gli eredi non hanno ancora formalmente accettato. Tra i chiamati figurano Tiziana Baudo, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi, e Alessandro Baudo, nato nel 1962 dalla relazione extraconiugale con Mirella Adinolfi e riconosciuto solo nel 1996. Presente all’apertura del testamento anche Dina Minna, storica assistente del presentatore per oltre trent’anni, a lungo vicina alla famiglia e già al centro di discussioni con Katia Ricciarelli, ex moglie di Baudo dal 1986 al 2004. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’eredità di Pippo Baudo diventa un caso: 10 milioni di euro ma nessuno ha ancora accettato