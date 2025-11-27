L’eredità di Pippo Baudo | 10 milioni di euro ma nessuno l’ha ancora accettata

Gli eredi di Pippo Baudo non hanno ancora formalmente accettato la sua eredità. Il Fatto Quotidiano ricorda che il testamento del conduttore è stato aperto il 9 settembre scorso, nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, in provincia di Roma. Erano presenti Tiziana Baudo, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi, e Alessandro Baudo, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto solo nel 1996. Oltre a Dina Minna, l’assistente che ha lavorato con lui per 36 anni. E che ha ricevuto una frazione dell’eredità quasi identica a quella che per legge deve essere destinata ai due figli (un terzo del patrimonio per ogni figlio). 🔗 Leggi su Open.online

