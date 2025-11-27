Leone XIV incontra Erdogan ad Ankara

Ad Ankara per gli incontri con le autorità politiche, il Papa, dopo un momento di raccoglimento al mausoleo di Ataturk, ha avuto un colloquio privato con il presidente Erdogan. Quindi il discorso al corpo diplomatico e alla società civile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Leone XIV incontra Erdogan ad Ankara

Papa Leone incontra i vescovi italiani 12PORTE - 27 novembre 2025: Una mattinata intensa per Leone XIV che giovedì scorso ha partecipato all’incontro conclusivo della 81ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ad Assisi. L’incont - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV incontra Irakli Kobakhidze, Primo Ministro di Georgia Vai su X

Papa Leone XIV in Turchia: “mai cedere alle derive della guerra”/ Erdogan: “vista aumenta speranze di pace” - Papa Leone XIV, discorso in Turchia davanti ad Erdogan, tra pace, ecumenismo e accoglienza: il programma del viaggio apostolico in M. Lo riporta ilsussidiario.net

Papa Leone XIV arriva in Turchia, l'incontro con Erdogan - Il 27 novembre Papa Leone XIV è arrivato ad Ankara, accolto dal presidente Erdogan, ha deposto una corona ad Anitkabir e tenuto un bilaterale con il leader turco, prima di incontrare autorità ... Riporta tg24.sky.it

Leone XIV Incontra Erdogan: “Sono Qui Per Ribadire L’Importanza Della Pace” - Papa Leone XIV è arrivato in Turchia per il suo primo viaggio internazionale, iniziato con una visita al mausoleo di Atatürk e un incontro privato con il presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta msn.com