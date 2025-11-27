Esiste un luogo in Turchia dove, millesettecento anni fa, si decise cosa significa essere cristiani. Si chiama Nicea – oggi Iznik – ed è la città dove nel 325 i vescovi di tutto il mondo allora conosciuto si riunirono per scrivere il Credo. Quelle parole che ancora oggi, ogni domenica, milioni di fedeli pronunciano nelle chiese di ogni continente. Leone XIV parte da qui per il suo primo viaggio apostolico. Non è una scelta casuale. Tornare a Nicea significa tornare all’essenza, a ciò che unisce tutti i cristiani prima delle divisioni. È un gesto simbolico potente, una mano tesa verso gli ortodossi, benché questi siano profondamente divisi tra loro, con il Patriarcato di Costantinopoli e quello di Mosca che si fronteggiano, purtroppo, in una guerra silenziosa che ha il suo epicentro in Ucraina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV in Medio Oriente contro guerra e divisione: “Questo viaggio è un messaggio di unità e pace”