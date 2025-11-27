Leone il nuovo docente di fisica piace agli studenti E si sta facendo notare anche da Anita

Iodonna.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D ante Balestra ha ripreso le lezioni di filosofia e ad accudire i suoi studenti. Lui è uno di quei docenti che non guarda al rendimento di un alunno, ma alla capacità di crescita e al potere salvifico della scuola. Un prof che sembra solo esistere in tv.  Nella seconda puntata di Un professore 3 (stasera su Rai 1 alle 21.20 ), Dante, tra le teorie di Wittgenstein e Popper, cerca di aiutare in tutti i modi l’ex studentessa Alba, rimasta imprigionata al passato dopo un tragico evento; Thomas, un amico del cuore del figlio Simone che dopo anni si rifà vivo; Manuel, scappato in Germania dopo la rottura con Nina, e Greta, figlia problematica della nuova preside Irene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

leone il nuovo docente di fisica piace agli studenti e si sta facendo notare anche da anita

© Iodonna.it - Leone, il nuovo docente di fisica, piace agli studenti. E si sta facendo notare anche da Anita

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Leone Nuovo Docente Fisica