Dante Balestra ha ripreso le lezioni di filosofia e ad accudire i suoi studenti. Lui è uno di quei docenti che non guarda al rendimento di un alunno, ma alla capacità di crescita e al potere salvifico della scuola. Un prof che sembra solo esistere in tv. Nella seconda puntata di Un professore 3 (stasera su Rai 1 alle 21.20 ), Dante, tra le teorie di Wittgenstein e Popper, cerca di aiutare in tutti i modi l'ex studentessa Alba, rimasta imprigionata al passato dopo un tragico evento; Thomas, un amico del cuore del figlio Simone che dopo anni si rifà vivo; Manuel, scappato in Germania dopo la rottura con Nina, e Greta, figlia problematica della nuova preside Irene.

Leone, il nuovo docente di fisica, piace agli studenti. E si sta facendo notare anche da Anita