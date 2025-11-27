Leone il nuovo docente di fisica piace agli studenti E si sta facendo notare anche da Anita
D ante Balestra ha ripreso le lezioni di filosofia e ad accudire i suoi studenti. Lui è uno di quei docenti che non guarda al rendimento di un alunno, ma alla capacità di crescita e al potere salvifico della scuola. Un prof che sembra solo esistere in tv. Nella seconda puntata di Un professore 3 (stasera su Rai 1 alle 21.20 ), Dante, tra le teorie di Wittgenstein e Popper, cerca di aiutare in tutti i modi l’ex studentessa Alba, rimasta imprigionata al passato dopo un tragico evento; Thomas, un amico del cuore del figlio Simone che dopo anni si rifà vivo; Manuel, scappato in Germania dopo la rottura con Nina, e Greta, figlia problematica della nuova preside Irene. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un nuovo studio lancia un’ipotesi sorprendente: il Leone Alato di Venezia, simbolo della città, potrebbe essere stato realizzato in Cina. Gli archeologi hanno analizzato il metallo della statua con tecniche avanzate, scoprendo che il bronzo arriva proprio dalla z - facebook.com Vai su Facebook