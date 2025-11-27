Anche la Leonardo italiana si schiera sul comune fronte guerrafondaio europeo: nuovo ambizioso progetto è un nuovo scudo anti-missile già in fase avanzata e forse già operativo entro il prossimo 2035 Un sistema di difesa aerea anti-missile basato sull'intelligenza artificiale e ispirato diret. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Leonardo verso "Michelangelo Dome" contro "minaccia" russa: nuovo scudo anti-missile made in Italy basato su IA e ispirato a Iron Dome israeliano