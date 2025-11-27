Leonardo verso Michelangelo Dome contro minaccia russa | nuovo scudo anti-missile made in Italy basato su IA e ispirato a Iron Dome israeliano
Anche la Leonardo italiana si schiera sul comune fronte guerrafondaio europeo: nuovo ambizioso progetto è un nuovo scudo anti-missile già in fase avanzata e forse già operativo entro il prossimo 2035 Un sistema di difesa aerea anti-missile basato sull'intelligenza artificiale e ispirato diret. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leonardo tra le migliori, progetto Michelangelo Dome spunto per gli acquisti - Per gli analisti il nuovo progetto indica l’evoluzione del business verso un maggiore contenuto di tecnologia e software rispetto al manufacturing ... Da ilsole24ore.com
Michelangelo Dome, Leonardo presenta il suo scudo contro le minacce aeree - Leonardo, la società guidata da Roberto Cingolani, sta per svelare la sua nuova tecnologia per la creazione di uno scudo missilistico ... Si legge su fortuneita.com
Leonardo: Cingolani, 27/11 annunciamo "Michelangelo Dome", scudo difesa aerea - Il prossimo 27 novembre Leonardo, alla presenza del ministro della Difesa e dei Capi delle Forze Armate, ... Da borsaitaliana.it