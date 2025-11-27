Leonardo | ecco Michelangelo Dome difesa integrata contro minacce ibride

Michelangelo Dome, la cupola di Michelangelo, perché “è un’architettura che ha funzionato molto bene”, come spiega l’ad Roberto Cingolani: è il nome del nuovo sistema di difesa integrato presentato da Leonardo, basato sull’intelligenza artificiale e in grado di collegare diverse apparecchiature e piattaforme per proteggere i paesi dalle minacce aeree. Un sistema “aperto” lo definisce l’ad del gruppo, che sarà sviluppato insieme alle Forze Armate: “diventerà un integrated project team, cioè un progetto integrato – spiega – Leonardo è un’azienda hi tech che vuole fare tecnologia utile: questa tecnologia che vogliamo fare per il futuro della sicurezza dell’Italia e dell’Europa non ha senso senza la collaborazione con le Forze Armate “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

