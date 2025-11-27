L’ente cerca un direttore generale
La scadenza per la presentazione delle candidature è datata 6 dicembre, quando si chiuderanno i termini per partecipare all’avviso di selezione indetto dall’ amministrazione provinciale con lo scopo di individuare un direttore generale dell’ente. Una novità, nel quadro di un riassetto organizzativo che (vedi articolo a fianco) vive sempre in mezzo al guado, dopo la riforma Delrio rimasta a metà, che ha lasciato le Province con poche ma rilevanti competenze (scuole e strade su tutte) e costanti difficoltà di finanziamento delle proprie attività. La scelta è comunque quella di investire nella struttura, con una figura che avrà, tra gli altri, i compiti di "formulare proposte agli organi di governo; curare direttamente e coordinare l’attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi; indirizzare, verificare, coordinare, e organizzare le attività dei responsabili delle strutture dirigenziali; presiedere la conferenza dei dirigenti; sovrintendere alla gestione generale operativa dell’ente; curare la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e della proposta del Piano esecutivo di gestione; formulare la proposta della macrostruttura dell’ente; dirimere i conflitti di competenza insorti tra i dirigenti; individuare i profili professionali e le relative declaratorie dei dipendenti provinciali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
