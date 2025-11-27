Trentatreesimo minuto di gioco, l’Arsenal mette grande pressione al Bayern nella sua trequarti di campo e Gnabry dalla fascia sinistra lancia lungo in avanti, dove è rimasto solo Lennart Karl, un Davidino contro due Golia come Saliba e Gabriel. La palla lo scavalca e Karl deve togliersi le mani di Gabriel di dosso per andare a pressare Saliba, ma lo fa con così tanta energia che Saliba preferisce non correre rischi e passarla al portiere. Karl non si ferma e corre fino a Raya, che la ripassa a Saliba, adesso leggermente più largo di prima. Lo hanno messo in mezzo come in un torello ma Karl, ancora, non si ferma, gira intorno a una boa immaginaria e punta Saliba. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Lennart Karl, resto del mondo. Resto del mondo, Lennart Karl