lennart karl resto del mondo resto del mondo lennart karl

Trentatreesimo minuto di gioco, l’Arsenal mette grande pressione al Bayern nella sua trequarti di campo e Gnabry dalla fascia sinistra lancia lungo in avanti, dove è rimasto solo Lennart Karl, un Davidino contro due Golia come Saliba e Gabriel. La palla lo scavalca e Karl deve togliersi le mani di Gabriel di dosso per andare a pressare Saliba, ma lo fa con così tanta energia che Saliba preferisce non correre rischi e passarla al portiere. Karl non si ferma e corre fino a Raya, che la ripassa a Saliba, adesso leggermente più largo di prima. Lo hanno messo in mezzo come in un torello ma Karl, ancora, non si ferma, gira intorno a una boa immaginaria e punta Saliba. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Il più giovane a segnare in Champions League con la maglia del Bayern Monaco: senza Musiala, è Lennart Karl a prendersi le luci dei riflettori
Lennart Karl - Lennart Karl è un centrocampista del Bayern Monaco che è sceso in campo in 2 partite di Bundesliga nel 2025/2026 per un totale di 47 minuti. Da corrieredellosport.it