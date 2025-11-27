Leka | Bravi contro una squadra di marpioni E poi il grazie a Bertini | Aveva la febbre

FORLì Spiro Leka in sala stampa è sollevato dopo un finale incandescente: "Volevamo dedicare questa vittoria a Maria Giovanna, la mamma del nostro direttore sportivo Egidio scomparsa in settimana. Tutti gli sono stati vicini, siamo andati anche là a salutarla, perché noi siamo una famiglia. Ringrazio inoltre Bertini che è venuto da Pesaro alle 16 nonostante fosse febbricitante. Ha giocato una partita importante e ha fatto vedere grande attaccamento alla squadra. Sapevamo di giocare contro una squadra di marpioni, gente esperta. Siamo rientrati dal 17-10, poi nel 2° quarto qualche miglioramento, ma anche errori difensivi.

