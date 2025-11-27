leggero ma avvolgente il maglioncino polo si presta a diventare un alleato ideale nei mesi di transizione

, quando il guardaroba richiede capi pratici ma dall’estetica precisa. Qualche esempio? L’outfit, composto da giacca in denim, polo a maniche lunghe e jeans, propone un’estetica pulita e coordinata. Gli accessori bordeaux introducono un tocco cromatico caldo. Per chi desidera replicare un look chic, si parte con un blazer in vernice che sovrapposto al maglioncino polo incontra la morbidezza della gonna midi in maglia, creando un contrasto interessante. A seguire, la palette marrone prende forma attraverso un maglione con zip, una minigonna strutturata e collant coprenti. 🔗 Leggi su Amica.it

