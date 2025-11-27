Leggere pagine a Guardagrele la decima edizione della festa del libro
Guardiagrele torna essere la città dei libri con la decima edizione di Leggere Pagine.L'appuntamento è dal 27 al 30 novembre. Il programma è ricco e prevede incontri con autori, presentazioni, dialoghi e momenti musicali.La manifestazione letteraria è promossa dalla Fondazione San Nicola Greco e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
