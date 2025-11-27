Legge sul consenso c' è il rischio di piegare i fondamentali del diritto e invertire l’onere della prova | è un' idea da praticare con grande prudenza
La legge sul consenso che sarebbe il frutto di un accordo bipartisan dicono tra la Meloni e la Schlein è una idea da praticare con grande prudenza e stavolta Salvini ha ragione da vendere. Il ragionamento è da dividere su due livelli: politicoculturale e politicolegislativo Ma perché se la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella puntata di oggi di “Start” approfondiamo la legge sul consenso e cosa accadrebbe se venisse approvata. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice, testuale, che la nuova legge sul consenso «lascia spazio alle vendett - facebook.com Vai su Facebook
? In questa puntata di Start parliamo della legge sul consenso che si è fermata in Senato, ci spostiamo poi sul decreto flussi, che ridisegna l’ingresso dei lavoratori extra Ue tra badanti e passiamo infine a Bruxelles, dove si gioca la partita sul cosiddetto “chat Vai su X
Legge sul consenso, la maggioranza frena. Bongiorno: “Pronta a gennaio”. Roccella: “Rischio è rovesciamento dell’onere della prova”. Giudice Roia: “Grave sbaglio” - processuale e probabilmente, ma questo non sta a me dirlo, una scusa per non approvare una legge di civiltà". Scrive quotidiano.net
La maggioranza cambia idea e blocca la legge sul consenso: chi ha voluto la retromarcia e cosa succede ora - Scoppia la polemica dopo che la legge sulla violenza sessuale, sulla quale c'era l'accordo Meloni- Lo riporta today.it
Legge sul consenso, slitta tutto al 2026. Salvini: "Lascia spazio a vendette personali" - Il rinvio accende lo scontro: mentre la Lega trascina la maggioranza in frenata, magistrati e opposizioni contestano le motivazioni addotte dal governo. Si legge su huffingtonpost.it