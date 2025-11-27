Legge regionale rompicapo | abbiamo rifatto i calcoli ecco chi rischia la poltrona

Non è finita, fino a quando non è finita. O meglio sarebbe dire, la partita finisce quando l’arbitro fischia, parafrasando una celebre frase. L’arbitro, nel caso di specie, è l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari che proclamerà gli eletti alla carica di consigliere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Legge regionale rompicapo: abbiamo rifatto i calcoli, ecco chi rischia la poltrona

Leggi anche questi approfondimenti

Per i 18 consiglieri non rieletti in arrivo l'indennità di fine mandato, prevista da una legge regionale del 1995. - facebook.com Vai su Facebook

Regione, opposizione: "impugnare legge regionale su referendum" rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X

Consiglio regionale, Caldoro: “Abbiamo varato la legge anti-sprechi” - sprechi votata all'unanimità, in questa giornata, dal Consiglio regionale della Campania. Da regione.campania.it

Regione Lazio, approvata la legge sulla Celiachia: un milione di euro per sostenere le persone affette da questa patologia e uno sportello informativo - È stata approvata la legge regionale n 139 che prevede interventi a favore di chi è affetto da celiachia, con una copertura finanziaria di un milione di euro. ilmessaggero.it scrive

Silvetti legge i numeri delle Regionali: "Abbiamo guadagnato consensi. Adesso un assessore per Ancona" - Il primo cittadino è anche esponente della segreteria nazionale di Forza Italia: "Dimezzato il divario con il centrosinistra che avevamo in città 5 anni fa, i dati non sono sovrapponibili con le ... Scrive ilrestodelcarlino.it