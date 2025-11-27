Legge del consenso a che punto siamo in Italia e nel resto d’Europa
«La domanda non sarà più: “Ha resistito?”, ma “C’era un sì chiaro e libero?”». È questo il principio che avrebbe dovuto guidare la legge del consenso con la riforma dell’art. 609-bis c.p., approvata alla Camera all’unanimità, con un patto politico raro. Ma nel passaggio al Senato, il percorso si è incrinato. A Palazzo Madama, infatti, la Lega ha chiesto un rinvio dell’esame del disegno di legge, con il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il clima si è acceso in poche ore. Matteo Salvini ha parlato del rischio di “interpretazioni troppo libere” da parte dei giudici e possibili “intoppi nei tribunali”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Nella puntata di oggi di “Start” approfondiamo la legge sul consenso e cosa accadrebbe se venisse approvata. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice, testuale, che la nuova legge sul consenso «lascia spazio alle vendett - facebook.com Vai su Facebook
? In questa puntata di Start parliamo della legge sul consenso che si è fermata in Senato, ci spostiamo poi sul decreto flussi, che ridisegna l’ingresso dei lavoratori extra Ue tra badanti e passiamo infine a Bruxelles, dove si gioca la partita sul cosiddetto “chat Vai su X
Legge del consenso, a che punto siamo in Italia e nel resto d’Europa - Rinvio al Senato: la legge del consenso potrebbe arrivare solo nel 2026. Lo riporta quifinanza.it
Violenza sessuale e il nodo del consenso. Al TgLa 7 il costituzionalista Gassani spiega perché è slittata la legge. Video - Da un punto di vista giuridico il cambiamento è determinante: la persona che denuncia uno stupro sa che è sua la responsabilità di quello che afferma, ma non deve provare di non aver prestato il ... Segnala tg.la7.it
Legge sul "consenso": cosa cambia, il significato e che succede ora (dopo il rinvio in Senato) - Per capire nel concreto quali sarebbero gli effetti della modifica al codice penale, ne parliamo con Claudi ... Secondo today.it