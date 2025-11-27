Legge del consenso a che punto siamo in Italia e nel resto d’Europa

«La domanda non sarà più: “Ha resistito?”, ma “C’era un sì chiaro e libero?”». È questo il principio che avrebbe dovuto guidare la legge del consenso con la riforma dell’art. 609-bis c.p., approvata alla Camera all’unanimità, con un patto politico raro. Ma nel passaggio al Senato, il percorso si è incrinato. A Palazzo Madama, infatti, la Lega ha chiesto un rinvio dell’esame del disegno di legge, con il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il clima si è acceso in poche ore. Matteo Salvini ha parlato del rischio di “interpretazioni troppo libere” da parte dei giudici e possibili “intoppi nei tribunali”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

