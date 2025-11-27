Lega perché la leadership di Salvini ormai è solo sulla carta
Non c’è Papeete 2 senza il 3. Un eterno ritorno. In questi giorni di ‘mattana’ leghista c’è chi è tornato a evocare il lido più famoso della politica italiana, dove Matteo Salvini maturò la decisione di far cadere il governo coi 5 stelle nell’estate 2019. Al colpo di testa del segretario leghista fece seguito, tre anni dopo, la decisione – presa in accordo con Silvio Berlusconi – di far saltare l’esecutivo guidato da Mario Draghi. Dopo tre anni pieni di governo Meloni, tutti sono pronti a cogliere le nuove intemperanze del capo di via Bellerio. Si segnalano le dichiarazioni contro l’Ucraina per i casi di corruzione che hanno colpito Kyiv. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Zaia ridà speranza agli ex leghisti contro Salvini: “Ora abbia coraggio” - Nell'universo leghista della prima ora sono a favore del regime change: "Ma Zaia deve decidere cosa fare" ... Da ilfoglio.it
In Veneto la Lega di Salvini (anche senza Zaia) ha ancora una potenza di fuoco: 100mila voti in più di Fdi - Secondo l'analisi di Alessandro Fava e Gian Piero Travini (Piave digital agency), i risultati della Lega in Veneto confermano che il partito in Regione ... Riporta fanpage.it
Salvini frena su Zaia mentre la Lega esplode sull’autonomia a ridosso del voto che può ribaltare i rapporti di forza nel centrodestra - Il governatore veneto resta al centro delle tensioni interne, Calderoli accelera sulle preintese e Vannacci viene isolato mentre la campagna elettorale entra nelle ore più delicate ... Come scrive giornalelavoce.it