Lega in Consiglio regionale potrebbe scindersi in due gruppi | il secondo con il nome di Stefani Per Zaia la presidenza al posto di Ciambetti

Ilgazzettino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - C?è il toto-giunta, ma c?è anche il toto-consiglio. Ossia: in consiglio regionale del Veneto chi prenderà il posto di Roberto Ciambetti e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

lega in consiglio regionale potrebbe scindersi in due gruppi il secondo con il nome di stefani per zaia la presidenza al posto di ciambetti

© Ilgazzettino.it - Lega, in Consiglio regionale potrebbe scindersi in due gruppi: il secondo con il nome di Stefani. Per Zaia la presidenza al posto di Ciambetti

Contenuti che potrebbero interessarti

Eletti Lega Veneto, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Stefani - Eletti Lega Veneto, risultati e nomi consiglieri regionali 2025: ecco voti e preferenze dopo le elezioni di ieri: chi entra in Consiglio? Da ilsussidiario.net

Eletti Lega Puglia, risultati nomi consiglieri regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Lobuono - Eletti Lega in Puglia dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Luigi Lobuono e risultati del 2020 ... Scrive ilsussidiario.net

lega consiglio regionale potrebbeVeneto, i consiglieri regionali eletti e gli sconfitti. Per la Lega 19 seggi, FdI e Pd a 9 - 054 preferenze) non c’è stata storia, e il candidato leghista Alberto Stefani alla guida della coalizione di centrodestra ha vinto con il 64,4% dei consensi. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Consiglio Regionale Potrebbe