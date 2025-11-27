L’economia di Trump rallenta davvero Segnali da non ignorare

Ieri doveva esserci una valanga di dati macroeconomici americani per effetto dello shutdown che ha tenuto chiusi per quaranta giorni gli uffici federali, compresi quelli statistici. E’ arrivata una mezza valanga perché la pubblicazione di alcuni indicatori fondamentali, come il pil del terzo trimestre di quest’anno, l’inflazione e i dati sui consumi e sul commercio, sono stati rinviati alimentando il sospetto che il presidente Donald Trump stia facendo del tutto per tenere la Federal Reserve guidata da Jerome Powell “al buio” in vista dell’attesa riunione del 9-10 dicembre sui tassi d’interesse. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

