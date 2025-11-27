Lecco nell’ex fabbrica di velluto | Rigenerazione solo sulla carta Si costruisce una città per pochi
Oltre quaranta abitazioni al posto dell’ex fabbrica di velluto di pregio. Degli appartamenti a prezzo calmierato per evitare che diventi un quartiere esclusivo come promesso e preannunciato dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, tuttavia non c’è traccia, né nuovi progetti, né nella documentazione protocollata in municipio. Lo denuncia Carlo Piazza, al momento candidato sindaco della Lega alle prossime elezioni comunali. "La cosiddetta rigenerazione urbana nell’area dell’ex Vellutificio di Rancio è emblematico del comportamento del primo cittadino pro tempore: "votatemi per quel che dico e prometto, ma non guardate quello che faccio", denuncia l’aspirante borgomastro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
