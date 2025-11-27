Lecco magico Natale 2025
Le piazze e le strade di Lecco si vestono di luce e magia per le festività natalizie 2025. Dal 22 novembre al 6 gennaio, il centro storico e i rioni della città si trasformano in un grande palcoscenico dove tradizione e contemporaneità si incontrano, offrendo a cittadini e visitatori un ricco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un speciale ringraziamento a Farmacia San Francesco Lecco per aver aderito anche quest’anno al nostro progetto Luci su Lecco, che renderà il Viale Turati magico! #lucisulecco #natalelecco #christmaslecco #lecco #natale2025 #christmas2025 #lakeco - facebook.com Vai su Facebook
Lecco. Torna la magia del Natale con la mostra mercato de “Il Segreto di Penelope” lecconotizie.com/cultura/lecco-… via @lecco Notizie Vai su X
Lecco si accende di magia per Natale tra pista, luci ed eventi - Dal 22 novembre al 6 gennaio la città si trasforma in un palcoscenico di luci, cultura e tradizione con un calendario ricco di appuntamenti per grandi e bambini ... Si legge su leccotoday.it
TORNA “XMAS LAB 2025”: UN WEEKEND DI ATMOSFERA NATALIZIA - LECCO – Torna a Lecco, sabato 29 e domenica 30 novembre, “ Xmas Lab – Il Mercatino di Natale ” di spazio Oto Lab, uno degli appuntamenti più amati del periodo natalizio a Lecco. lecconews.news scrive
Xmas Lab torna a Lecco. Due giorni di mercatino, laboratori e solidarietà a Oto Lab - LECCO – Xmas Lab – Il Mercatino di Natale di Spazio Oto Lab torna a Lecco sabato 29 e domenica 30 novembre, confermandosi uno degli appuntamenti più amati del periodo natalizio. Si legge su msn.com