Le piazze e le strade di Lecco si vestono di luce e magia per le festività natalizie 2025. Dal 22 novembre al 6 gennaio, il centro storico e i rioni della città si trasformano in un grande palcoscenico dove tradizione e contemporaneità si incontrano, offrendo a cittadini e visitatori un ricco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Lecco magico Natale 2025