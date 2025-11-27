I negoziati in corso sull’ Ucraina hanno esacerbato le tensioni tra le varie fazioni e correnti che compongono l’amministrazione Trump. Da una parte, i “falchi” neoconservatori come il senatore Lindsey Graham e il Segretario di Stato Marco Rubio; dall’altra la corrente più “realista” e pragmatica incarnata dall’inviato speciale Steve Witkoff, finito sul banco degli imputati dopo il leak diffuso da Bloomberg circa una conversazione telefonica avuta con Yuri Ushakov, il consigliere senior per la politica estera di Vladimir Putin. Un’operazione di intelligence volta a sabotare i negoziati in corso e delegittimare Witkoff, accusato di essere troppo accondiscendente verso Mosca. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Leak, veti e complotti: così i falchi Usa vogliono sabotare la pace in Ucraina