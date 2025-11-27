Le Vigilesse del Comando di Avellino in prima linea per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina, 27 novembre 2025, si è svolta presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino la manifestazione promossa dalla Prefettura di Avellino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

