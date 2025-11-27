Le vie del cuore iniziativa con l' Unicef nelle scuole dell' agro
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre), gli istituti aderenti alla rete di scuole per i diritti “Costruzione di comunità – Le vie del cuore” hanno promosso una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sui diritti dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
