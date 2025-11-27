Le tracce sulle unghie di Chiara | compatibili 12 marcatori su 16 del Dna Y della famiglia Sempio
Garlasco (Pavia) – La compatibilità tra il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi e la linea maschile della famiglia di Andrea Sempio è di 12 marcatori su 16 previsti dal kit di biostatistica della perita Denise Albani. Era stata la stessa poliziotta scientifica, nell'udienza dell'incidente probatorio del 26 settembre scorso, a spiegare quali esiti avrebbe potuto dare e quali no l'analisi dei campioni. La premessa della genetista. "Non potrò mai dire, e ci tengo a sottolinearlo, che quel profilo è di Tizio, perché è proprio concettualmente sbagliato essendo un aplotipo - si legge nel verbale d'udienza -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
