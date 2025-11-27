Le strade franano il Commissario | Solo ora i fondi per i lavori

Tempo di lettura: 2 minuti Con riferimento alla situazione di precarietà di alcune strade comunal i. recentemente aggravatasi per gli eventi atmosferici degli ultimi giorni, si comunica che fin dall’inizio questa Gestione Commissariale ha avviato diverse iniziative finalizzate a reperire le risorse necessarie per la riqualificazione del patrimonio viario. In primis è stato richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti l’autorizzazione a devolvere il residuo di alcuni mutui allo scopo di far fronte agli interventi più urgenti. In particolare: 1) Corso Europa e traverse collegate, dall’incrocio della Posta Centrale (via Matteotti) fino all’incrocio del Genio Civile, dove è prevista la rimozione del vecchio manto e la posa di un nuovo asfalto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

