Le strade franano il Commissario | Solo ora i fondi per i lavori
Tempo di lettura: 2 minuti Con riferimento alla situazione di precarietà di alcune strade comunal i. recentemente aggravatasi per gli eventi atmosferici degli ultimi giorni, si comunica che fin dall’inizio questa Gestione Commissariale ha avviato diverse iniziative finalizzate a reperire le risorse necessarie per la riqualificazione del patrimonio viario. In primis è stato richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti l’autorizzazione a devolvere il residuo di alcuni mutui allo scopo di far fronte agli interventi più urgenti. In particolare: 1) Corso Europa e traverse collegate, dall’incrocio della Posta Centrale (via Matteotti) fino all’incrocio del Genio Civile, dove è prevista la rimozione del vecchio manto e la posa di un nuovo asfalto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
COLLI DI COSENZA | Mancini denuncia tre anni di abbandono al Guarassano: strade chiuse, nessun intervento di consolidamento. - facebook.com Vai su Facebook
Strade, riecco i fondi alle Province. “Ma ora verifiche sui lavori fatti” - Usciti dalla porta del Milleproroghe in un ingorgo di polemiche, i fondi tagliati alle Province per la manutenzione delle strade rientrano dalla finestra con il decreto Economia varato dal Cdm ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Cantieri sulle strade provinciali. Via a un piano di interventi da 65 milioni di euro con i fondi Pnrr - Un piano di lavori per la messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali danneggiate dall’alluvione sta per partire. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Più di 10 milioni per le strade. Rossi: "Grazie al governo". Simiani: "Non sono fondi nuovi" - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti annunciato lo stanziamento di oltre 93 milioni di euro ... Secondo lanazione.it