Le strade di Francesco Rapini e della Sba si separano | firmata la risoluzione consensuale

Dopo una partenza di stagione fortemente negativa caratterizzata da una sola vittoria nelle prime nove uscite del campionato di serie B interregionale, il Centro Tecnico Bm Arezzo si muove sul mercato. La prima novità è la firma della risoluzione consensuale del contratto con Francesco Alberto. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Le strade di Francesco Rapini e della Sba si separano: firmata la risoluzione consensuale

