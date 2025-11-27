Le strade di Francesco Rapini e della Sba si separano | firmata la risoluzione consensuale
Dopo una partenza di stagione fortemente negativa caratterizzata da una sola vittoria nelle prime nove uscite del campionato di serie B interregionale, il Centro Tecnico Bm Arezzo si muove sul mercato. La prima novità è la firma della risoluzione consensuale del contratto con Francesco Alberto. 🔗 Leggi su Today.it
Il primo nuovo acquisto della Sba è Francesco Alberto Rapini - Arezzo, 23 giugno 2025 – La Scuola Basket Arezzo comunica l’ingaggio per la stagione 2025/2026 della nuova guardia Francesco Alberto Rapini, classe 2004, che nell’ultimo campionato ha vestito la ... Riporta lanazione.it