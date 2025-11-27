Le prove degli studenti diffuse in Rete il governo frena | solo due su 160mila

I risultati del primo appello del ‘ semestre filtro ’ di medicina sono attesi per gli inizi di dicembre, ma arrivano già alcune risposte: quelle relative alle presunte irregolarità denunciate al termine della prova. Le ‘brutte copie’ fotografate e fatte circolare dopo il test del 20 novembre sono soltanto due: una a Napoli e un’altra a Catania. Diffusione che sarebbe avvenuta soltanto al termine della sessione. È questo il quadro emerso, a quanto si è appreso, dalla ricognizione avviata nei giorni scorsi dal ministero dell’Università e della Ricerca per verificare l’eventuale presenza online di immagini riconducibili ai compiti d’esame validi per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le prove degli studenti diffuse in Rete, il governo frena: solo due su 160mila

