Le previsioni meteo di oggi 27 novembre ad Avellino
A Avellino oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1522m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
